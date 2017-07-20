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Saklambaç oynarken düştü, öldü!

20 Temmuz 2017 11:59

Konya'da saklambaç oynarken 7'nci kattaki evlerinin açık olan penceresinden düşen 10 yaşındaki Barış Muhammed Pekyaman öldü. Olay, saat 00.15 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi Beyaz Karanfil Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın 7. katında meydana geldi. Odasında saklambaç oynayan Barış Muhammed Pekyaman, perde arkasına saklandığı sırada dengesini yitirince açık olan pencereden beton zemine düştü. Çığlıklar üzerine odaya koşan aile bireyleri çocuklarını yerde kanlar içinde yatarken gördü. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Pekyaman, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahale ardından yakınlardaki özel bir hastaneye kaldırıldı. Barış Muhammed Pekyaman burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Soruşturma sürdürülüyor.

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Saklambaç oynarken düştüöldü

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