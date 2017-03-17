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Sakarya'da okul müdürü Erdoğan'ın 'Evet' mitingine katılan öğrencilerin listesini istedi

17 Mart 2017 13:58

Sakarya'da bir okul müdürü, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün Sakarya'da yaptığı konuşmaya katılan öğrencilerin listesini istedi. Birgün'de yer alan habere göre, Sakarya'da Cumhurbaşkanı RecepTayyip Erdoğanın toplu açılışlar adıyla yaptığı 'evet' mitingine öğrencilerin de katılması istendi. Sakarya Endüstri Meslek Lisesi Müdürü Çetin Turan dün sabah 08.30 da okul bahçesinde yaptığı konuşmada, mitinge saat 13.00'te İmam Hatip Lisesinin köşesinde bulunularak gidileceğini, sınıf başkanlarının gidenlerin listesini kendisine getirmeleri gerektiğini söyledi.

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