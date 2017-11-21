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Sakarya'da iki mülteci grup arasında palalı kavga, güvenlik kameralarına yansıdı

21 Kasım 2017 14:02

Sakarya'da yaklaşık 20 kişiden oluşan Suriyeli mülteci grup, ellerinde pala ve sopalarla diğer mülteci gruba saldırmaya gittikleri anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Olay, Adapazarı Tığcılar Mahallesi Tekin Sokak'ta dün gece 22.00 sıralarında saatlerinde meydana geldi. İki Suriyeli mülteci grup arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma yaşandı. Ardından yaklaşık 20 kişilik mülteci grup, tartıştığı diğer grubun yaşadığı binaya ellerinde pala, bıçak ve sopalarla gitti. Binayı taşlayan grup camlara çıkan diğer gruba bağırarak, tehditler savurdu. Kalabalığa müdahale eden çevredekiler, saldırganları dağılmaları konusunda ikna etmeye çalıştı. Kalabalık bir süre sonra olay yerinden ayrılırken polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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