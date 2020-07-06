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Sakarya Hendek'teki patlamanın 4’üncü gününde çalışmalar sürüyor

06 Temmuz 2020 12:03

Sakarya’nın Hendek ilçesinde 6 kişinin hayatını kaybettiği 1 kişinin ise halen kayıp olduğu patlamanın 4’üncü gününde kayıp olan son kişi için ekipler seferber olurken gerçekleşen çalışmalar havadan görüntülendi. 6’ya yükselen can kaybında ise bir kişinin daha kimliği belirlendi.

Sakarya’da patlamanın meydana geldiği fabrika bölgesine çok sayıda itfaiye, sağlık, AFAD, polis ve jandarma ekibi sevk edilmişti. 4 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda yaralının olduğu patlamanın 4’üncü gününde sabahın ilk ışıkları ile birlikte ekipler çalışmalarını tekrar başlattı. Bölgede sabah saatlerinde başlayan arama tarama ve kriminal inceleme ekipleri çalışmalarına hız kesmeden devam ederken, fabrika içi ve çevresinde oluşan hasar, patlamanın şiddetini bir kez daha gözler önüne serdi. Patlamanın 3’üncü gününde kayıp olan kişilerden 2’sinin cansız bedenine ulaşılmıştı. Ekipler geriye kalan son kişi için seferber olurken bölgedeki arama ve tarama işlemlerini hızlandırarak halkayı genişletti. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinesinde AFAD, UMKE, jandarma ve itfaiye ekipleri yaklaşık 90 personelle ormanlık alanda arama ve tarama işlemi başlattı. Halkayı genişleten ekiplere emniyet ve jandarma güçlerine ait 5 adet K9 köpeği de katıldı.

Öte yandan, 6 kişinin hayatını kaybettiği 1 kişinin ise halen kayıp olduğu patlamada bir kişinin daha kimliği belirlendi. Hayatını kaybeden kişinin ismi Ramazan Kor olduğu bildirildi. Evli ve bir çocuğu olduğu öğrenilen Kor’un cenazesinin Çorum’a götürülmesi bekleniyor.

ETİKETLER

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