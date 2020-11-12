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Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki patlamanın görüntüleri ortaya çıktı

Patlamada 7 kişi hayatını kaybetmiş, 127 kişi de yaralanmıştı

12 Kasım 2020 13:26

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında 7 kişinin hayatını kaybettiği, 127 kişinin de yaralandığı patlamanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Sakarya’nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında 3 Temmuz günü meydana gelen ve kentin birçok noktasından duyulan patlamalarda 7 kişi hayatını kaybetmiş, 127 kişi ise yaralanmıştı. Patlamanın meydana geldiği fabrikanın güvenlik kameraları kayıtları mahkeme dosyasına girdi. Görüntülerde patlama sonrasında yaşanan panik ve tavandan kopan parçaların işçilerin üstüne düştüğü görülüyor.

5 kişi tutuklanmıştı

Patlamaya ilişkin gözaltına alınan, aralarında fabrika sahibinin de bulunduğu 5 şüpheli tutuklanmış, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Havai fişek fabrikasında yaşanan patlamanın mahkeme safhası 6-7-8 Ocak 2021 tarihinde başlayacak. Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek davada tutuklu sanıklar ile fabrika çalışanlarından oluşan yüzden fazla kişi dinlenecek.

Kaynak: DHA

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