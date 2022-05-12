Sakarya'da zabıta aracında Afganistan bayrağı açan 3 kişi yakalandı

Sakarya’nın Ferizli ilçesinde, Afganistan uyruklu kişinin zabıta aracında ülkesinin bayrağını açarak sosyal medyada paylaşması tepki yarattı. Polis tarafından yakalanan Afganistan uyruklu 3 kişinin sınır dışı edileceği öğrenildi.



Ferizli Belediyesi'nin zabıta aracında ülkesinin bayrağını açan Afganistan uyruklu kişi, videoyu sosyal medyada paylaştı. Video tepki görürken, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü soruşturma başlattı. Zabıta memurunun gittiği yerde aracın kapılarını kilitlemeyi unuttuğu, bu sırada Afganistan uyruklu kişinin araca girerek ülkesinin bayrağını açtığı arkadaşının da görüntüyü çektiği belirlendi.

Ferizli Belediyesinden yapılan açıklamada, zabıta aracında eski Afganistan bayrağı açılmasının en sert şekilde kınandığı belirtildi.

Süratle başlatılan incelemeler neticesinde ilgili videonun ilçede bulunan Afgan uyruklu bir şahıs tarafından çekildiği, söz konusu kişilerin izinsiz ve kontrol dışında olacak şekilde araca binerek bu eylemi gerçekleştirdiğinin anlaşıldığı ifade edildi.

Afgan uyruklu şahıslarla ilgili hukuki sürecin başladığı hatırlatılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Görevli olduğu araçta gerekli önlemleri almayarak kapıları açık bir şekilde park edip denetime çıkan zabıta personelimiz hakkında da tahkikat başlatılmış ve soruşturma sürecinin salahiyeti açısından da süreç sona erene kadar açığa alınmıştır. Bu videonun çekilmesi konusunda ihmali olanlar hakkında da idari ve hukuki süreçler işletilmektedir.

Mülteciler konusunun sürekli gündemde olduğu bir dönemde Ferizli Belediyesine ait araçta böyle bir olay yaşanmasından son derece rahatsızlık duyduğumuzu bir kez daha hatırlatarak yaşanan bu olaydan büyük rahatsızlık duyuyor ve sorumluların gerekli cezayı alması için tüm hukuki ve adli süreçleri titizlikle yürütüyoruz."

Polis, Afganistan uyruklu 2 kişi ile yanlarında bulunan 1 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. 3 kişinin sınır dışı edilmeleri için çalışma başlatıldığı ifade edildi.