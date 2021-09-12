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Sakarya'da yangına müdahale eden itfaiye erlerine saldırı

Görevi başındaki itfaiyecilere yumruk ve tekme atan kişiler, diğer itfaiyecilerin müdahalesiyle uzaklaştırıldı

12 Eylül 2021 14:18

Sakarya’nın Arifiye ilçesinde bir hafta önce plastik geri dönüşüm fabrikasında çıkan ve palet üretim tesisine de sıçrayan yangını söndürmek isteyen itfaiye erlerine çevredeki vatandaşların saldırı da bulunduğu anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

5 Eylül Pazar günü Arifiye ilçesi Hanlıköy Mahallesi Lale Sokak’ta bulunan plastik geri dönüşüm fabrikasında bilinmeyen bir sebeple çıkan ve kısa sürede büyüyerek geri dönüşüm fabrikasının yanındaki palet üretim tesisine de sıçrayan yangın için bölgeye çok sayıda ekip sevk edilmişti. Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait arazözler, TOMA, iş makineleri ve çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesi neticesinde yangın yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından kontrol altına alınırken, yangında fabrika ve tesis bölümleri ile çok sayıda plastik ve ahşap malzeme kullanılamaz hale gelmişti.

İtfaiyeye saldırı anları kamerada

Yaşanan yangını kontrol almak isteyen itfaiye erlerine bir grup vatandaşın saldırısı cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görevi başındaki itfaiyecilere yumruk ve tekme atan kişiler, diğer itfaiyecilerin müdahalesiyle uzaklaştırıldı.

Sakaryaplastik geri dönüşüm fabrikasında yangınİtfaiyeye saldırı

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