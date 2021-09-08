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Sakarya'da marketten 400 bin liralık hırsızlık yapan 3 kişi tutuklandı

Soygun anı kamerada

08 Eylül 2021 21:09

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde marketten 400 bin lira civarındaki malzemenin çalınması olayına ilişkin yakalanan ve içlerinde marketin eski çalışanın da olduğu 3 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hırsızlık, Adapazarı ilçesinde faaliyette bulunan bir markette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, marketten 400 bin liralık civarında malzeme çalındı. Durumun haber verilmesi üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekiplerince yapılan çalışma ve incelenen güvenlik kamerası kayıtları neticesinde hırsızlığı 3 şüphelinin gerçekleştirdiği tespit edildi. Marketin üst katında bulunan pencereden içeri girerek hırsızlığı gerçekleştiren şüphelilerden birinin, marketin eski çalışan olduğu da belirlendi.

Çalışmalar neticesinde 3 şüphelinin de kimliğini belirleyen ekipler harekete geçti. Polis Adapazarı ve Erenler ilçesinde şüphelilerin saklandığı ikametlere eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonlarda şüpheliler yakalandı. Sorguları için Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şahıslar tamamlanan işlemleri sonrasında sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

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