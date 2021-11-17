Şair Sezai Karakoç'un son görüntüleri

88 yaşında İstanbul'daki evinde vefat eden şair, yazar Sezai Karakoç'un son görüntüleri yayınlandı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde Karakoç'a 'Fahri Hemşehrilik Beratı' verilmişti. Karakoç, Fahri Hemşehrilik Beratı kendisine takdim edilirken, 'Maraş sadece ortaokulu okuduğum yer değil. Benimle beraber her zaman kalbimde ve yanımda, içimde, hareketlerimde devam etmektedir. Maraş'ın kurtuluşu Müslümanlar için çok iyi bir örnektir. Ve bu kıyamete kadar da böyle kalacaktır.' açıklamasında bulunmuştu.

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