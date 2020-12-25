T24 LogoT24 Logo
Haberler

Saint Antuan Kilisesi'nde Noel ayini

25 Aralık 2020 08:00

Katoliklere göre Hz. İsa'nın doğum günü kabul edilen 24 Aralık gecesi Saint Antuan Kilisesi'nde Noel ayini gerçekleştirildi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında kısıtlı sayıda Katolik vatandaş ayine katılabildi.

Kiliseye gelenler, Noel nedeniyle kurulan çam ağacının önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. Yaklaşık 2 saat süren ayin sırasında, vatandaşlar yeni yıl için dilek tuttu.

ETİKETLER

Saint Antuan KilisesiNoel ayiniKiliseistanbulHz. İsa'nın doğum günü

Diğer Videolar

Akademisyenlerden polis engeline yaratıcı çözüm; yürüyerek okuma

Şemsiye ile uçan adam konuştu: Ben de uzaya gitmek istiyorum

Ekrem İmamoğlu: Bugün ihtiyaç sahibi 40 bin öğrencimize tablet dağıtımına başlıyoruz

Sağlık çalışanlarına ikinci doz aşılama İstanbul’da başladı

CHP’li Özgür Özel: Sağlık Bakanlığı aşılamayı ağırdan alıyor çünkü aşının devamı yok

'Milli Uzay Programı' sonrası Cem Yılmaz yeniden gündemde

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Selçuk Tepeli'den çiftçiye 'Telefonu kaça aldın?' diyen Mahir Ünal'a gündem...

"İşsizim" diyen vatandaş: Erdoğan'ın sarayda yaşamasından memnunum; o oraya layık...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Son Sovyet kozmonot Sergei Krikalev uzayda nasıl unutuldu?...

Bloomberg: Türk yetkililer, 'ABD'nin YPG'ye destek vermemesi durumunda S-400'de taviz...

Boğaziçi'nin Türkiye şampiyonu öğrencileri konuşuyor: Artık ülkemde dinlenmediğimi ve istenmediğimi...

İki isim daha CHP'den istifa etti...

700 yıllık Güzelhisar Kalesi'nin varisi olduklarına karar verildi: Kaleyi teslim...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Selçuk Tepeli'den çiftçiye 'Telefonu kaça aldın?' diyen Mahir Ünal'a gündem...

"İşsizim" diyen vatandaş: Erdoğan'ın sarayda yaşamasından memnunum; o oraya layık...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24