25 Aralık 2020 08:00
Katoliklere göre Hz. İsa'nın doğum günü kabul edilen 24 Aralık gecesi Saint Antuan Kilisesi'nde Noel ayini gerçekleştirildi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında kısıtlı sayıda Katolik vatandaş ayine katılabildi.
Kiliseye gelenler, Noel nedeniyle kurulan çam ağacının önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. Yaklaşık 2 saat süren ayin sırasında, vatandaşlar yeni yıl için dilek tuttu.
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