Said-i Nursi 'Allah'la konuştu' dediler, peygamber ilan ettiler!

Nur Cemaati mensuplarının yaptıkları sohbet sırasında Said-i Nursi’nin kitaplarını kaynak göstererek söyledikleri tepkilere neden oldu. Odatv'nin haberine göre videoda, daha önce Mustafa Kemal Atatürk ve annesine hakaret etmesi nedeniyle hapis cezası alan Nur Cemaati mensubu Hasan Akar’ın videolarının paylaşıldığı “nur dersi” video kanalının da reklamı yapıldı. Nur Cemaati mensupları videoda Said-i Nursi’nin kendisini peygamber ilan ettiğini söylediler. Cemaat mensupları, Said-i Nursi’nin Miraç’ta Allah ile de görüştüğünü öne sürdüler.