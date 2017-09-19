T24 LogoT24 Logo
Haberler

Said-i Nursi 'Allah'la konuştu' dediler, peygamber ilan ettiler!

19 Eylül 2017 14:43

Nur Cemaati mensuplarının yaptıkları sohbet sırasında Said-i Nursi’nin kitaplarını kaynak göstererek söyledikleri tepkilere neden oldu. Odatv'nin haberine göre videoda, daha önce Mustafa Kemal Atatürk ve annesine hakaret etmesi nedeniyle hapis cezası alan Nur Cemaati mensubu Hasan Akar’ın videolarının paylaşıldığı “nur dersi” video kanalının da reklamı yapıldı. Nur Cemaati mensupları videoda Said-i Nursi’nin kendisini peygamber ilan ettiğini söylediler. Cemaat mensupları, Said-i Nursi’nin Miraç’ta Allah ile de görüştüğünü öne sürdüler.

ETİKETLER

Said-i Nursi &#39;Allah&#39;la konuştu&#39; dedilerpeygamber ilan ettiler!

Diğer Videolar

Donmaktan kurtardıkları eşeği giydirdiler

Maltepe Devlet Hastanesi'nde yangın

3 bin yıllık mumya konuşturuldu

'Koronavirüs', Mucize Doktor’da: Hastane karantinaya alınıyor

Gülistan Doku 20 gündür kayıp | Son görüldüğü yerden geçen 140 sürücü ifade verdi

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlere dağıttığı kitapta başı açık ve kapalı...

Yeni partiler Ankara kulislerini hareketlendirdi; İyi Parti, Gelecek Partisi, Saadet...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

İrem Sak: Hayatıma girecek kişi nefes alsın yeter...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24