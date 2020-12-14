Sahte polis kimliği ile polislere kimlik sorunca yakayı ele verdi

Bursa'da aracına çakar tertibatı takıp, polis telsizi ve sahte polis kimliği ile dolaşarak, trafik uygulaması yapan daha sonra gerçek sivil polislere kimlik soran şahıs, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Bursa'da hafif ticari aracına çakar tertibatı takan, sahte polis kimliği ve polis telsizi ile dolaşan 19 yaşındaki B.K, Hürriyet Mahallesi girişinde bulunan akaryakıt istasyonuna geldi. Burada bulunan gerçek sivil polis ekiplerine kimlik soran B.K., polislerin kendinden kimlik göstermesini isteyince yakalandı.

Ayrıca sahte polis B.K.'nın 2 gündür çok sayıda kişiye kimlik sorduğu ve 155'e bu konuda çok kez ihbar geldiğini tespit etti.