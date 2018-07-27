Sahte mehdi emir verdi, kadınlar tek tek suya girip çıktı

İzmit'te ortaya çıkan ve televizyon, radyo programı, sosyal medya gibi çeşitli kanallardan kendisini hastalıklara şifa olduğunu söyleyen kendini bir nevi mehdi olarak tanıtan Tuncer Çiftçi, bu kez de bir videoyla ortaya çıktı. Görüntülerde bir grup kadınla bir şelaleye giden ve elindeki sopayla suyun içine giren Tuncer Çiftçi beraberindeki kadınların şelalenin altından geçmelerini istiyor. Kerameti kendinden menkul Çiftçi'nin “Beni en çok sevenler şelalenin altına girecek ve çıkacak” sözleriyle beraber farklı yaş gruplarından onlarca kadın kendilerini şelalenin altına atıyor. Halinden oldukça memnun olan Çiftçi, sudan çıkan bir kadına ‘beni çok seviyorsan bir de balıklama atla' diyor. Çiftçi'nin sözlerine koşulsuz uyan kadın kendini sulara bırakıyor.