Sahte kimlikle kargo şirketinden başkalarına ait 25 bin TL'lik telefonları aldı

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde kendisine sahte kimlik çıkaran bir kişi, başkalarına gelen kargolardaki değerli eşyaları çaldı.

Edinilen bilgiye göre sahte kimlik ile kargo şirketlerine gelen bir kişi, başkalarına ait kargoları çıkarttığı kimlik kartları ile almak için işlem yaptırdı. Gösterdiği kimlik kartları ile işlemelerini tamamlayan şahıs, kendine ait olmayan 10 bin ve 15 bin lira değerindeki iki telefonu alarak kargo şirketlerinden ayrıldı.