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Sahte bahis kuponuyla 500 bin liralık dolandırıcılık

12 kişi gözaltına alındı

16 Mart 2021 13:23

Mersin'de 20 kişiyi kazanılmış görünümlü sahte bahis kuponu düzenleyerek 500 bin TL dolandırdığı belirlenen 12 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin, sosyal medya araçlarını kullanarak, kazanma garantili yasal bahis kuponu yaptırdıklarına dair ilanlar verdikleri, ardından özel mesajla iletişim kurdukları vatandaşlardan photoshop programıyla kazanılmış gibi hazırladıkları sahte kuponlar üzerinden ‘vergi’ adı altında para talep ederek dolandırıcılık yaptıklarını belirlendi.

4-5 hesaba yatırdıktan sonra çekmişler

Ülke genelinde çok sayıda kişinin bu şekilde dolandırıldığını tespit eden ekipler elde edilen bilgiler doğrultusunda Mersin’de şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 12 kişi gözaltına alınırken, bir tabanca, yedi fişek ile çok sayıda doküman ele geçirildi.

Şüpheliler üzerinde araştırmalarını yoğunlaştıran ekipler, Türkiye’nin farklı şehirlerinde yaşayan 20’nin üzerinde kişinin bu yolla dolandırıldığı, paraları başkalarının üzerine açtıkları hesaplara yatırttıkları ve 4-5 transfer yaptıktan sonra paraları çektiklerini tespit etti. Şahısların bu hesaplar üzerinde yaklaşık 500 bin liralık para transferi yaptıkları belirlendi.

Adliyeye sevk edilen şahıslardan A.S., F.A., İ.İ., İ.U., K.Ö., Ş.Ş. ve Y.Ş. tutuklanırken, A.Ş., Y.Ş., M.B., İ.K., M.Ş. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Şüphelilerin banka ATM’lerinden para çekme anları da güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. 

Kaynak: DHA

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