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Sahnede şarkı söylerken yaşamını yitirdi

23 Ocak 2019 13:50

Rusya'da bir programda sahne alan Tatar şarkıcı Fania Khalilova, şarkı söylediği sırada kalp krizi geçirip, hayatını kaybetti.

Şarkıcıyı dinlemeye gelen bir seyircinin kayda aldığı görüntülerde, Tataristan ve Dimitrovgrad?da oldukça bilinen bir şarkıcı olan 53 yaşındaki Fania Khalilova?nın sahnede şarkı söylediği sırada aniden düştüğü görülüyor.

Şarkıcının aniden düşmesi üzerine sağlık ekipleri hemen ilk yardım müdahalesinde bulunsa da şarkıcının hayatını kaybettiği belirtildi. Kalp krizi sonrası hayatını kaybettiği düşünülen şarkıcının, kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsi sonrası anlaşılacağı belirtildi.

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