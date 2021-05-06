Sahiller kısıtlamadan muaf turistlere kaldı

17 Mayıs'a kadar sürecek 'tam kapanma' döneminde tatil beldelerindeki sahiller kısıtlamadan muaf olan turistlere kaldı.

Hava sıcaklığını da artmasıyla Antalya'da sahillere inen turistler Pamukkale travertenleri ile Kapadokya'daki peri bacalarına akın etti.

Antalya'da kısıtlamadan muaf turistler, hava sıcaklığının 23, deniz suyu sıcaklığının 17 dereceyi görmesiyle sahilde denize girdi. Yabancı turistler, Konyaaltı Sahili'nin tadını çıkaran turistler sabah saatlerinde çocuklarıyla birlikte sahile geldi. Turistlerden bazıları kitap okumayı ve güneşlenmeyi tercih ederken bazıları da birlikte geldikleri arkadaşlarıyla denizin için de uzun uzun sohbet edip, yüzdü.

Sahillerde turistler denize girerken, polis ekipleri de şehrin ana caddeleri ve bulvarları üzerindeki denetimlerini sürdürdü. Bazı denetim noktalarında uzun kuyruklar oluştu.

Türkiye'nin önemli kültür ve turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesindeki müze ve ören yerlerini, Nisan’da 74 bin 458 yerli ve yabancı turist ziyaret etmişti. Havaların ısınmasıyla Kapadokya'da da kısıtlamadan muaf turistler tatilin keyfini çıkardı.

Pamukkale, Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanmadan muaf olan turistlerin akınına uğradı.

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan, beyaz travertenleriyle dünyaca ünlü Pamukkale'de yabancı turistler yoğunluk oluşturdu.

Tam kapanmadan muaf olan yabancı turistler, doğal güzelliği ve tarihi dokusuyla ön planda olan 'Beyaz Cennet'e ilgi gösterdi.

Travertenler üzerinde yürüyüş yapan turistler, yaz-kış sıcaklığı 36 derece olan Antik Havuz'da termal suya girdi.

Ziyaretçiler, cep telefonlarıyla bol bol fotoğraf ve video çekerek, bu anları ölümsüzleştirdi.

Kaynak: DHA