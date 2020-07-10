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Sahili kirleten atıkları toplayıp sergilediler

10 Temmuz 2020 13:14

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından 'Mavi Bayrak Akdeniz Ülkeleri Haftası' kapsamında Mavi Bayraklı Konyaaltı EKDAĞ Halk Plajı’nda çevre temizliği yapıldı.

11 Akdeniz ülkesinde 'Bizi Birleştiren Deniz İçin Çalışıyoruz' sloganıyla gerçekleştirilen etkinlik kapsamında Antalya Büyükşehir Belediyesinin Mavi Bayraklı Konyaaltı EKDAĞ Halk Plajı’nda Büyükşehir Belediyesi çalışanları, Antalya Yelken ve Deniz Sporları İhtisas Kulübü öğrencileri ve halkın desteğiyle çevre temizliği yapıldı. Etkinlikle, dünyaya temiz çevre için anlamlı bir mesaj verildi.

Sahilde yapılan temizlikte maske, plastik ve metal atıklar ile sigara izmaritleri toplandı. Antalya Büyükşehir Belediyesi Deniz ve Kıyı Yönetimi Şube Müdürlüğü, TÜRÇEV Antalya Şubesi, Antalya Yelken ve Deniz Sporları İhtisas Kulübü işbirliğinde gerçekleştirilen etkinlikte plajda toplanan atıklar kategorilerine göre ayrıştırılarak, bir alanda sergilendi. Böylece plajın genel olarak hangi atık türleri tarafından daha fazla kirletildiği gösterilmiş oldu. Etkinlikle atıkların deniz ve plajlara verdiği zararı somut bir şekilde göstermek ve insanların bilinç düzeylerini arttırmak hedefleniyor.

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