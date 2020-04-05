Sahilde yürüyüşe çıktı, sokak röportajında “Bizi nereye kadar tutacaklar” dedi; polis adres tespiti yaparak 3 bin lira ceza kesti

Beşiktaş Bebek sahilinde yeni tip Koronavirüs tedbirleri kapsamında yasağa uymayarak yürüyüşe çıkan ve sokak röportajı sırasında "Evde canım sıkılıyor, bizi nereye kadar tutacaklar" diyen vatandaşa Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından 3 bin lira idari para cezası kesildi.

Bir sokak röportajı sırasında kendisine yasağın hatırlatılması üzerine “Evde canım sıkılıyor ve genelde bu saatlerde burası çok sessiz oluyor. Evde nereye kadar tutacaklar bizi. Ama belli bir süreden sonra insanın dışarı çıkası geliyor, evde kalamıyorum” diyerek cevap veren Dilek Turgut isimli vatandaşa 3 bin lira para cezası kesildi.

Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Şişli Mecidiyeköy’de yaşadığını tespit ettiği Dilek Turgut’un evine gitti. Genç kıza burada önce toplum sağlığı için uyarılarda bulunan polis, “Hıfzısıhha Kanununa ve tedbirlere uymamak” suçundan işlem yaparak 3 bin lira da idari para cezası kesti. Bir süre şaşkınlık yaşayan Turgut, vatandaşlardan özür diledi.