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Sahaya giren köpek maçı durdurdu

Bir süre topun peşinden koşturan köpek 2,5 dakika süren çabanın ardından sahadan çıkarıldı

19 Aralık 2021 15:57

Tokat’ın Erbaa ilçesinde sahaya giren köpek maçı durdurdu. Yaklaşık 2,5 dakika süren çabanın ardından köpek bir görevli tarafından yakalanarak saha dışına çıkarıldı.

Bölgesel Amatör Lig 5. Bölge 1. Grup'ta mücadele eden Erbaa Gençlikspor, Samsun Evcispor’u konuk etti. Maçın 4. dakikasında sahaya giren köpek nedeniyle maç durdu. Bir süre sahada koşuşturan köpeği yakalamak kolay olmadı. Topun peşinden koşturan köpek renkli görüntülerin yaşanmasına neden oldu.

Topu yakalamaya çalışan köpekle futbolcular arasında yaşanan mücadele kameralara yansıdı. Top toplayıcı çocukların elindeki topa da hamle yapan köpeği izleyenler kendini gülmekten alamadı. Yaklaşık 2,5 dakika süren çabanın ardından köpek bir görevli tarafından yakalanarak saha dışına çıkarıldı. Maç kaldığı yerden devam etti.

Kaynak: İHA

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