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Sahaya giren Kangal köpeği maçı durdurdu

12 Şubat 2020 11:27

Antalya'da 2. Amatör Küme Ligi karşılaşmasında sahaya giren bir Kangal köpeği, maçın 10 dakika durmasına neden oldu. Bir futbolcu davetsiz misafiri kucağına alarak dışarıya çıkardı.

Antalya 2. Amatör Küme Ligi takımlarından Kaş Gençspor evinde Ova İdman Yurdu Spor ile karşılaştı. Kaş Ağullu Stadı'ndaki karşılaşmanın 80'inci dakikasında, stadın açık kalan kapısından giren kangal köpeği bir anda sahada gezmeye başladı.

Gülümsemelere sebep olan köpek, saha dışına çıkmadı ve koşarak sahada oynamaya başladı. Karşılaşmaya ara veren maçın hakemi köpeğin saha dışına çıkarılmasını istedi. Bunun üzerine sahadaki bazı futbolcuların çıkarmak istediği köpek, yere yatarak çıkmak istemedi. Ardından orta sahaya doğru koşan sevimli köpeği, Kaş Gençspor futbolcusu Süleyman Uludağ yakaladıktan sonra kucaklayarak saha dışına götürdü. 

Yaşananlar taraftarları güldürürken, 10 dakikalık aradan sonra hakem karşılaşmayı devam ettirdi.

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