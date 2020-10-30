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Sahaya atlayan Youtuber‘ın adı bu kez de dolandırıcılık iddialarına karıştı

2 şikayetçinin başvurusu Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi

30 Ekim 2020 14:20

Sosyal medya paylaşım sitesi Youtube’da 7 milyona yakın abonesi olan ve 2019 yılında Liverpool-Chelsea maçında sahaya atladığı için hakkında 3 yıla kadar hapis cezası istenen Youtuber Ali Abdüsselam Yılmaz'ın adı bu kez de dolandırıcılık iddialarına karıştı.

Youtube’da 7 milyona yakın abonesi olan ve 2019 yılında UEFA Süper Kupa finalinde Liverpool-Chelsea maçında sahaya atladığı gerekçesiyle hakkında 3 yıla kadar hapis cezası talep edilen “Deli Mi Ne?” isimli Youtube kanalının sahibi Fester Abdü lakaplı Ali Abdüsselam Yılmaz’ın adı bu kez de dolandırıcılık iddialarına karıştı.

Ahmet Tarık Baysan ve Mustafa C. isimli 2 Youtuber CİMER’e yaptıkları suç duyurusunda “Deli Mi Ne” isimli Youtube kanalının ekibiyle tanışma için 673 TL ücret ödediklerini, ancak vaatlerin gerçekleşmediğini anlattı. Şikayetçiler ayrıca dolandırılan başka insanlar olduğunu da iddia ederek karşılarında muhatap bulamadıklarını ifade etti.

Ali Abdulselam Yılmaz tarafından dolandırıldıklarını söyleyen 2 şikayetçinin başvurusu Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi.

 

TIKLAYIN - Sahaya atlayan Yotuber ve 3 arkadaşı hakkında 3 yıla kadar hapis istemi

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