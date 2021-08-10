Şahan Gökbakar YouTube'da yayınlanan Instagram videoları için harekete geçti: Gelirler, yangın mağdurlarına gidecek

10 Ağustos 2021 12:15
Muğla'daki orman yangınlarıyla gelişmeleri Instagram'dan yaptığı yayınlarla aktaran komedyen Şahan Gökbakar, bu yayınları Youtube kanallarında yayınlayanlara telif hakkı talebi gönderdi.
Instagram'daki yayınları çok sayıda kullanıcı tarafından YouTube’da yayınlanan Gökbakar, yaptığı yayınlar üzerinden haksız kazanç elde edildiğini söyleyerek, YouTube ile anlaştıklarını ve bundan sonra elde edilen gelirin yangında zarar gören aileler için kullanılacağını söyledi.
Instagram hesabından bir video paylaşarak konuya açıklık getiren Gökbakar, şu ifadeleri kullandı;
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