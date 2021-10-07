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Şahan Gökbakar, "İmamoğlu" soyadını görünce duraksayan ve okumayan TRT Spor spikerini tiye aldı

TRT Spor spikerinin Sevilay İmamoğlu Öcal'ın soyadını okumaması sosyal medyada tepkiyle karşılanmıştı

07 Ekim 2021 21:42

TRT Spor spikerinin Türkiye A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın oynadığı maçta Sevilay İmamoğlu Öcal'ın soyadını okumaması sosyal medyada tepkiyle karşılanırken; Şahan Gökbakar da bu durum ti'ye aldı.

Türkiye A Milli Kadın Hentbol Takımı’nın 2022 Kadınlar Avrupa Hentbol Şampiyonası Elemeleri’nde karşılaştığı Sırbistan maçında TRT Spor spikerinin Sevilay İmamoğlu Öcal'ın soyadını söylememesi gündem oldu.

Maçı canlı yayınlayan TRT Spor'da spiker, kaleci Sevilay İmamoğlu Öcal'ın ismini anons ederken bir süre duraksadı. Bu kısa duraklamanın ardından spiker, Sevilay İmamoğlu Öcal'ı sadece ismiyle anons etti. Spiker, daha sonra anons ettiği kadrodaki diğer tüm sporcuların ismini ve soyadını söyledi.

Sosyal medyada tepkiyle karşılanan bu durumu komedyen Şahan Gökbakar ti’ye aldı! Gökbakar, Instagram hesabından paylaştığı video için, “TRT Spor spikerinin, Hentbol Kadın Milli Takım oyuncumuz Sevilay İmamoğlu Öcal’ın soyadını okumadığı anların temsili canlandırması. Benim tahminim kesin böyle oldu… Not: Endişe kaynaklı beyinsel elektrik kesme olayı bu bence… Ama Öcal kısmında herhalde Burhan Öcal adlı sanatçı yasaklıdır falan diye okumadı…” açıklamasını yaptı.

TIKLAYIN - TRT spikeri, hentbol maçında "İmamoğlu" soyadını görünce duraksadı ve okumadı

TRT SPORimamoğluspikerşahan gökbakar

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