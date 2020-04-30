Şahan Gökbakar'dan Koronavirüs günlerinde "Sen İstanbul'sun" performansı

Yeni tip Koronavirüs salgınına karşı tedbir amaçlı insanların ev karantinasında olduğu günlerde günlerinde şimdiye kadar mutfak hünerlerini sergilerken görülen oyuncu Şahan Gökbakar, bu defa gitarı eline aldı ve Gökhan Türkmen'in Sen İstanbul'sun şarkısını söyledi.

Yeni tip Koronavirüs salgını günlerinde eşi ve çocuklarıyla birlikte ev karantinasını sürdüren Şahan Gökbakar, bu süre zarfında sosyal medya paylaşımlarını da aksatmadı. Çoğunlukla mutfak hünerlerini sergileyen paylaşımlarda bulunan Gökbakar, dün akşam (29 Nisan) gitar konusundaki yeteneklerini konuşturdu.

Başarılı oyuncu şarkıcı Gökhan Türkmen’in seslendirdiği Sen İstanbul’sun şarkısını gitarla çaldı ve şu notu paylaştı: “Dün gece biraz tıngırdattım ne şarkı be”