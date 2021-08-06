T24 LogoT24 Logo
Haberler

Şahan Gökbakar'dan "Help Turkey" diyen sanatçıları hedef alan manşete tepki: İnsanları fişlemeyi bırakın

"Toplumu ayrıştırmayı bırakın"

06 Ağustos 2021 15:03

Yönetmen ve oyuncu Şahan Gökbakar, orman yangınlarıyla ilgili "Help Turkey" etiketiyle paylaşım yapan sanatçıları hedef alan manşete tepki gösterdi. Gökbakar, "İnsanları fişlemeyi bırakın" dedi. 

Yeni Asır Gazetesi, yangın nedeniyle "HelpTurkey" etiketiyle yardım isteyen ünlüleri manşetine taşıdı. Yeni Asır Gazetesi bu etiketle paylaşan ünlüleri manşetine taşıyarak haber yaptı ve "Siz Hangi Ülkenin Sanatçılarısınız" başlığını kullandı. Yangın bölgesinden yayınlar yapan Şahan Gökbakar da sanatçıları hedef alan manşete tepki gösterdi. "İnsanları fişlemeyi, toplumu ayrıştırmayı bırakın" diyen Gökbakar "Siz hangi ülkenin basınısınız" şeklinde tepkisini dile getirdi. 

Gökbakar, "Bu insanlar devleti eleştirmiyorlar, vatanları yanarken yardım istiyorlar" diye konuştu. 

 

şahan gökbakarhelp turkeyyangın

Diğer Videolar

Tükiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün

Babacan'dan iktidara 'Kürt sorunu' tepkisi: Siz bu meselenin adını koymazsanız, çözemezsiniz; adı da Kürt meselesidir

Isparta Belediye Başkanı, PSAKD Başkanı Gani Kaplan’ın cemevi açılışında Diyanet’i eleştiren konuşmasını engellemeye çalıştı

Cumartesi Anneleri'nden iktidara: Anayasal haklarımızı kullanamıyoruz

İBB: Yeni taksi modelimizi 9. kez sunuyoruz, İstanbul taksi için el kaldırıyor

Muslera, Alanyaspor mağlubiyeti sonrası rakip takım oyuncularına saldırdı

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24