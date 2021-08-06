Şahan Gökbakar'dan "Help Turkey" diyen sanatçıları hedef alan manşete tepki: İnsanları fişlemeyi bırakın

Yönetmen ve oyuncu Şahan Gökbakar, orman yangınlarıyla ilgili "Help Turkey" etiketiyle paylaşım yapan sanatçıları hedef alan manşete tepki gösterdi. Gökbakar, "İnsanları fişlemeyi bırakın" dedi.

Yeni Asır Gazetesi, yangın nedeniyle "HelpTurkey" etiketiyle yardım isteyen ünlüleri manşetine taşıdı. Yeni Asır Gazetesi bu etiketle paylaşan ünlüleri manşetine taşıyarak haber yaptı ve "Siz Hangi Ülkenin Sanatçılarısınız" başlığını kullandı. Yangın bölgesinden yayınlar yapan Şahan Gökbakar da sanatçıları hedef alan manşete tepki gösterdi. "İnsanları fişlemeyi, toplumu ayrıştırmayı bırakın" diyen Gökbakar "Siz hangi ülkenin basınısınız" şeklinde tepkisini dile getirdi.

Gökbakar, "Bu insanlar devleti eleştirmiyorlar, vatanları yanarken yardım istiyorlar" diye konuştu.