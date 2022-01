Bu sırada seyir halinde ilerleyen bir otomobil kavşağa girdi. At arabası ile otomobil kavşakta kafa kafaya geldikleri sırada ürken at şaha kalktı. At, otomobilin kendisine çarpmasından son anda kurtuldu. At arabasını kullanan ile yanında bulunan kadın, atı çekerek götürdü. Atın şaha kalkarak, son anda otomobilin çarpmasından kurtulması, çevrede bulunan bir iş yerinin kamerasına anbean yansıdı.