T24 LogoT24 Logo
Haberler

Sağlık ekibi atla geldi, hastayı kızakla götürdü

05 Ocak 2020 11:16

Erzurum'un Hınıs ilçesine 30 kilometre uzaktaki Çilligöl Mahallesi'nde rahatsızlanan Songül Yılmaz'a (41), karla kaplı yolda at sırtında giderek ulaşan sağlık ekipleri, hasta kadını kızakla çekerek ambulansa taşıdı.

Rahim içi kanama ve karın ağrısı şikayeti bulunan Yılmaz'ın yakınları, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine yola çıkan sağlık ekibi, karla kaplı yolda ambulansla ilerlemekte zorlandı. Hınıs'a 30 kilometre uzaklıktaki mahallenin 23 kilometresine kadar ambulansla gidebilen ekip, kar nedeniyle yolda kaldı. Yolun açılması için bölgeye greyder gönderildi. Ancak greyder de kara saplandı. Bu sırada durumu fark eden çevre sakinleri, bölgede toplandı. Sağlık ekibindeki paramedik Yunus Yavuz, bir kişinin getirdiği ata binip, Çilligöl Mahallesi'ndeki hastaya ulaştı.

Hasta kadına evinde ilk müdahalesini yapan Yunus Yavuz, Songül Yılmaz'ın hastaneye kaldırılması gerektiğini söyledi. Mahalledeki atlı kızağa alınan Yılmaz, 4 saatlik yolculuğun ardından 7 kilometre uzaklıktaki ambulansa ulaştırıldı. Ambulansta sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Songül Yılmaz, Hınıs Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

ETİKETLER

erzurumatla geldiatlı sağlık ekibikızakkar

Diğer Videolar

Rusya'da uçağın düşme anı saniye saniye görüntülendi

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 20 Şubat 2020

Karavelioğlu: Bir virüs küreselleşmenin zayıf noktasını ortaya çıkardı

Genç sporcu sırığın üzerine düştü

Suudi Arabistan'ın doğusunu binlerce çekirge bastı

Bir kişinin hayatını kaybettiği kaza anı kamerada

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Ne Türkiye, ne de Rusya birbirinden vazgeçmek istiyor; ama gerginlik...

Pervin Buldan: Özeleştiri veriyorum; Karadenizlinin sorununu Kürtlere, Kürtlerin sorununu Egeliye...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ahmet Şık'tan Osman Kavala hakkındaki gözaltı kararına tepki: Kimse enseyi...

Sosyal medya fenomeni Ares hayatını kaybetti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Tahliye edilmesi beklenen Osman Kavala için yeniden gözaltı kararı!...

Rusya'dan Türkiye'ye jet 'İdlib' yanıtı...

Merkez Bankası faiz indiriminde hız kesti...

Ronaldo'nun sevgilisine verdiği harçlık dudak uçuklattı...

Türkiye 'İdlib'e operasyon yapacağını' bildirdi, NATO'dan 'önleme uçuşu' istedi...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Ne Türkiye, ne de Rusya birbirinden vazgeçmek istiyor; ama gerginlik...

Pervin Buldan: Özeleştiri veriyorum; Karadenizlinin sorununu Kürtlere, Kürtlerin sorununu Egeliye...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ahmet Şık'tan Osman Kavala hakkındaki gözaltı kararına tepki: Kimse enseyi...

Sosyal medya fenomeni Ares hayatını kaybetti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24