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Sağlık çalışanlarına saldırı kamerada

08 Şubat 2021 13:11

Gaziantep'te, yaklaşık 20 kişilik bir grup, özel bir hastanede hayatını kaybeden yakınlarının ölüm raporuna 'Covid-19' yazılmasını istemeyerek, sağlık çalışanlarına saldırdı. 1'i hemşire 3 sağlık personelinin hafif yaralandığı saldırı güvenlik kameralarınca kaydedildi. 

İddiaya göre, Mehmet Ali K.(71), Koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından özel hastanede tedaviye alındı. 15 gündür yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Mehmet Ali K., bugün öğle saatlerinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Ölüm haberini alarak hastaneye gelen yakınları, Mehmet Ali K.'nın ölüm nedeninin hastane kayıtlarına 'koronavirüs' olarak yansıyacağını öğrendi. Bunun üzerine ölen kişinin yakınları ile sağlık görevlileri arasında tartışma çıktı. Sağlık görevlilerine ölüm nedenine 'koronavirüs' yazılmasını istemediklerini söyleyen Mehmet Ali K.'nın yakınları, bunun mümkün olmadığının söylenmesiyle yaşanan tartışma sonrası sağlık çalışanlarına saldırıldı. 

Sağlık çalışanlarına saldırıGaziantepkoronavirüsölüm raporu

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