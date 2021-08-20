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Sağlık çalışanlarına sopalı saldırı

"Sağlıkta şiddetin önlenmesi için acilen etkili yasalar çıkarılmalıdır”

20 Ağustos 2021 13:25

Türk Tabipleri Birliği (TTB), sağlık merkezinde bulunan 112 personellerine camı kırarak saldırmaya çalışan bir hasta yakının videosunu paylaştı. 

Türk Tabipleri Birliği (TTB), sosyal medya hesabından sağlık çalışanlarına saldıran bir hasta yakınının videosunu paylaştı. Videoda sağlık merkezinde bulunan 112 personellerine elindeki sopayla camı kırarak saldırmaya çalışan bir hasta yakını görülüyor. 

TTB o görüntüleri, “Amasya ve Edremit’te sağlık emekçilerine dönük saldırıları kınıyor, arkadaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Saldırganlarla ilgili sürecin takipçisi olacağız. Sağlıkta şiddetin önlenmesi için acilen etkili yasalar çıkarılmalıdır” notuyla paylaştı.

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