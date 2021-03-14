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Sağlık Bakanlığı'ndan 14 Mart Tıp Bayramı'na özel klip: "Gönüllerin kahramanı sağlıkçılarımıza küçük bir armağan"

"Candan geçer sağlıkçılar”

14 Mart 2021 16:31

Sağlık Bakanlığı, 14 Mart Tıp Bayramı'na özel bir klip hazırladı. 

Sağlık Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından paylaşılan videoda, "Gönüllerin kahramanı sağlıkçılarımıza küçük bir armağan" denildi. 

Video klipte, sağlık çalışanları için hazırlanmış şarkının sözleri şöyle: 

“Sağlıktır her şeyin başı/ Baş tacıdır sağlıkçılar/ İlkesi önce insandır/ Her insan eşittir candır/ İnsana hizmet kutsaldır/ Candan geçer sağlıkçılar”

Ayrıca klibin sonunda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlıkçılara yönelik bir mesajı yer aldı. 

 

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