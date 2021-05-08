Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs'e karşı alınması gereken önlemleri "Çılgın Hırsız" animasyonu ile anlattı

Sağlık Bakanlığı Koronavirüsle mücadele kapsamında alınması gereken önlemleri vurgulamak üzere çizgi film paylaşımı yaptı. Bakanlığın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Çılgın Hırsız" serisinin Gru karakteri ve minyonlar Koronavirüse karşı tavsiyeler veriyor.

Bakanlık sosyal medya hesabından "Çılgın Hırsız filminin kahramanları Gru ve Minyonlar’ın, Covid-19 pandemisinin üstesinden gelmek için sizlere önerileri var" mesajı ile birlikte çizgi film paylaşıldı.

Çılgın Hırsız çizgi filminin kötü kalpli hırsızı Gru ile çizgi karakterler minyonların yer aldığı animasyonda, "Mecbur kalmadıkça evden çıkmayın, birbirinize karşı nazik olun" mesajı verilirken, maske, mesafe, hijyen kuralları anımsatılıyor. Animasyonda, evde kalacaklara da “yemek yapın, toplantılarınızı uzaktan yapın” gibi tavsiyeler veriliyor.

Çılgın Hırsız (Despicable Me) animasyon film serisi ilk olarak 2010'da sinemalarda yayınlandı. ABD merkezli filmde, "Gru" ve "Minyonlar" gibi karakterler yer alıyor. Filmde, kötü kalpli Gru karakterinin soygun planları ve bu planlar sırasında karşılaştığı zorluklar anlatılıyor.