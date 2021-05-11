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Sağlık Bakanı’nın hedef aldığı kampanyaya Dışişleri Bakanı katıldı

11 Mayıs 2021 08:55

Sağlığına kavuşması için Alanya’nın seferber olduğu SMA TİP2 hastası Ahmet bebek için Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da kampanyaya katıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye Varlık Fonu’na (TVF) aktarılan üç çeyrek biletin 75 milyon liralık toplam ikramiye miktarının, Spinal Müsküler Atrofi (SMA) hastası çocukların tedavisinde kullanılmasına ilişkin kampanyayı ‘ilaç şirketlerine hizmet eden bir organizasyon’ olarak nitelendirmişti. Kampanyaların hedef alınmasının ardından dün Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, SMA hastası bir çocuğun kampanyasına katıldı. Çavuşoğlu, kampanyayı takdirle karşıladığını belirtti. 

Koca ne demişti?

Koca, “Bilimsel veriler dışında küresel ilaç şirketlerinin oyununa müsaade etmeyeceğiz. Ailelerimizin suiistimal edilmesine izin vermeyeceğiz. Gen tedavisi adı altında ortaya atılan yöntemin bilimsel olarak işe yaradığını gösteren şimdilik somut hiçbir veri bulunmamaktadır” demişti. SMA’lı çocuklar için başlatılan kampanyaları ‘sahte kahramanlık olarak nitelendiren Koca açıklamasında, “Hastalıkların tedavisi ise sosyal medyadan sahte kahramanlıklar sergileyerek değil, bilimin gösterdiği yolu takip ederek gerçekleştirilir” ifadelerini kullanmıştı.

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