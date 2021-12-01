T24 LogoT24 Logo
Haberler

Sağlık Bakanı Koca'nın demecine denk gelen Erdoğan: Ne söyledi? Para pul söylemedi mi?

"Siz izin vermeden söyler miyim efendim"

01 Aralık 2021 12:56

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hekimlere yapılması planlanan zam oranlarına yönelik sorulara yanıt verirken yanından geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan demeci keserek gazetecilere Bakan Koca'nın ne söylediğini sordu. Erdoğan zam oranlarını kast ederek " Ne söyledi? Para pul söylemedi mi?" diye sordu. 

Erdoğan'ın sorusu üzerine Bakan Koca ise "Hiçbir şey söylemedim efendim. Söyler miyim efendim. Siz izin vermeden söyler miyim efendim" dedi.  Gazetecilerin soruları üzerine Erdoğan, Bakan Koca'ya dönerek "Anlat" dedi. 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, doktorlarla ilgili düzenlemeye ilişkin olarak, “Bütün siyasi parti grupları ve başkanlarının destek vereceğini ümit ediyoruz. Bugün madde ihdas edilirse hekimler, diş hekimleri, genel uygulama sabitin genel bütçeye aktarılması dahil önemli maddeleriyle bütün çalışanları, özellikle hekimlerimizi mutlu edecek bir düzenleme olacak. Mecliste bulunan tüm partilerin de destek vereceğini düşünüyorum” dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin KocaCumhurbaşkanı ErdoğanNe söyledi?Para pul söylemedi mi?doktorlara zamsağlık çalışanlarızam oranı

Diğer Videolar

Mahsur kalan köpek için özel operasyon; drone'un ucuna sosis bağladılar

Bulgaristan'daki PCR zorunluluğu, Edirneli esnafa kepenk kapattırdı; "Zor durumdayız"

Yasaklı “vuvuzela” Afrika Uluslar Kupası'yla geri döndü

Sürücüsünün de içinde bulunduğu bir araç bomba gibi patladı

Sokakta donmak üzere olan eşekler kurtarıldı

FOX Haber sunucusu Selçuk Tepeli’den Ebubekir Şahin’e yanıt: Ben eleştirel gazetecilik yapıyorum; o kadar uzun süre muhalefette olsaydım iktidarı mutlaka alırdım kuşkunuz olmasın

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24