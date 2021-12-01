Sağlık Bakanı Koca'nın demecine denk gelen Erdoğan: Ne söyledi? Para pul söylemedi mi?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hekimlere yapılması planlanan zam oranlarına yönelik sorulara yanıt verirken yanından geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan demeci keserek gazetecilere Bakan Koca'nın ne söylediğini sordu. Erdoğan zam oranlarını kast ederek " Ne söyledi? Para pul söylemedi mi?" diye sordu.

Erdoğan'ın sorusu üzerine Bakan Koca ise "Hiçbir şey söylemedim efendim. Söyler miyim efendim. Siz izin vermeden söyler miyim efendim" dedi. Gazetecilerin soruları üzerine Erdoğan, Bakan Koca'ya dönerek "Anlat" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, doktorlarla ilgili düzenlemeye ilişkin olarak, “Bütün siyasi parti grupları ve başkanlarının destek vereceğini ümit ediyoruz. Bugün madde ihdas edilirse hekimler, diş hekimleri, genel uygulama sabitin genel bütçeye aktarılması dahil önemli maddeleriyle bütün çalışanları, özellikle hekimlerimizi mutlu edecek bir düzenleme olacak. Mecliste bulunan tüm partilerin de destek vereceğini düşünüyorum” dedi.