Sağlık Bakanı Koca, basın toplantısında mesafeyi böyle korudu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası yaptığı basın açıklaması sırasında kendisine yaklaşan görevliyi "Bana yaklaşma" diyerek uyardı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Yeni tip Koronavirüs salgını nedeniyle sık sık sosyal mesafenin önemini ve insanların birbiriyle arasına en az bir buçuk metre fiziksel mesafe koymasını vurgulayan Koca, toplantıda kendisine yaklaşan görevliyle mesafesini korumak için "Bana yaklaşma" dedi.