Sağlık Bakanı, “2 ay sonra bolluk var ama şimdi aşı yok” dedi; Cumhurbaşkanı, “Yeteri kadar aşımız var” açıklamasını yaptı

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'deki aşı miktarıyla ilgili birbirinden farklı açıklamalarını paylaştı. Emir paylaşımına "Sağlık Bakanı ile Cumhurbaşkanı yine birbirinden farklı konuşmaya başladı. Biri, '2 ay sonra bolluk var ama şimdi aşı yok' diyor. Diğeri 'Yeteri kadar aşımız var' diyor. Felaket kapımızda ancak, AKP’nin tek derdi beceriksizliklerini her gün yeni bir yalanla örtmeye çalışmak" notunu düştü.

Sağlık Bakanı Koca “2 ay sonra bolluk var ama şimdi aşı yok” demişti. Erdoğan ise bugünkü Cuma namazının ardından “Yeteri kadar aşımız var” açıklamasını yaptı.