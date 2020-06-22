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Sağanak yağışın vurduğu Kocaeli'de binalar suya gömüldü

22 Haziran 2020 10:40

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak nedeniyle bir çok bina suyun içinde kalırken, toprak kayması nedeniyle kapanan köy yollarında vatandaşlar mahsur kaldı.

Kocaeli’yi etkisi altına alan kuvvetli sağanak yağışı nedeniyle Gölcük ilçesinde birçok binayı su bastı. İhsaniye bölgesinde yağış sebebi ile binalar göle dönen suyun içinde kaldı. Birçok binayı sel suları bastı. Binaların girişlerini kapatan sel suları yüzünden vatandaşlar evlerinde mahsur kaldı. Evlerinin pencerelerine çıkan vatandaşlar, ekiplerin binalarını basan suyu tahliye etmelerini bekledi. Bölgeye gelen ekipler, sel sularını tahliye etmek için çalışma başlattı. 

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