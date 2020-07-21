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Erzurum'da bir kadın sokak ortasında bir erkek tarafından darp edildi

21 Temmuz 2020 13:33

Erzurum'da bir kişinin genç kızı saçlarından tutup küfürler ederek darp etmesi vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Twitterda paylaşılan görüntüler tepkilere neden oldu. 

Erzurum'da merkez Palandöken ilçesindeki Nenehatun Kadın Doğum Hastanesi bahçesinde çekilen görüntülerde, bir kişi dini nikahlı olduğu öğrenilen eşini ilk olarak saçlarından tutuyor. Üç aylık hamile olan genç kadının, “Çocuğumu aldırdım” demesi üzerine öfkelenen V.P., tokat attığı genç kadına, “Sen benimle dalga mı geçiyorsun, öldürürüm seni" deyip boğazını sıkarak yere yatırdı.

Twitterda paylaşılan şiddet görüntüler üzerine harekete geçen polis, kadını darp eden şüphelinin bulunması için çalışma başlattı. Kısa süre sonra yakalanan kişi gözaltına alındı. Dini nikahlı kocası tarafından darp edilen kadın, şikayetçi olmadı.

Sabıkalı olduğu ve cezaevinden yeni çıktığı öğrenilen V.P.'nin 3 aylık hamile olan genç kadının, “Çocuğumu aldırdım” demesi üzerine darp ettiği öğrenildi. 

Erzurum Emniyet Müdürü Mehmet Aslan’ın talimatıyla kısa sürede yakalanan V.P., gözaltına alındı. Polis Merkezinde ifadesi alınan V.P., sağlık kontrolü için hastaneye götürülürken, imam nikahlı eşi K.T., şikayetçi olmadığını söyledi. 

 

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