İstanbul Havalimanı'ndan sonra Sabiha Gökçen'de de uyku odaları hizmete girdi: Saati 54 lira

İstanbul Havalimanı'ndan ardından Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nda da uyku kabini hizmeti başladı. Kabinlerin bir saatlik fiyatı ise 54 lira belirlendi.

Biri aile odası, 10'u kadınlar için 18 de erkekler için tasarlanan kabinlere kare kod ile giriş yapılıyor. İçinde TV, internet bulunan kabinleri kiralayan yolculara kullanmaları için tablet de veriliyor.

Sesten izole odalarda uyuyan yolcuların kabinlerine hoparlörler ile okyanus sesi verilirken isteyen kişi ek hizmet olarak 'uyandırma servisi' de satın alabiliyor.