T24 LogoT24 Logo
Haberler

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkma anının görüntüleri ortaya çıktı

08 Ocak 2020 12:05

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda dün sabah saatlerinde iniş sırasında pistten çıkan uçağın görüntüleri ortaya çıktı.

Dün, Pegasus Havayolları'nın Şarika - Sabiha Gökçen Havalimanı seferini yapan Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı iniş sırasında kayarak pistten çıkmıştı. Saat 09.05'te toprak alanda duran uçağın yolcuları slide olarak adlandırılan şişme kaydırak yardımı ile tahliye edilmiş, olay sırasında yaralanan olmamıştı.

Yaşanan aksaklığın ardından Sabiha Gökçen Havalimanı'nda önce 20.00, sonra 22.00 olarak duyurulan ilk uçuş saati bu sabah 06.00'ya ertelenmiş, havalimanında yoğunluk yaşanmıştı. 

ETİKETLER

Sabiha Gökçen Havalimanuçakpistpistten çıkan uçak

Diğer Videolar

Derbi sonrası Ali Koç tribüne indi; arbede yaşandı

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 23 Şubat 2020

Fenerbahçe ve Galatasaray derbinin oynanacağı Ülker Stadyumu'na geldi

Galatasaray'ın forveti Falcao'nun derbi öncesinde paylaştığı video beğeni topladı

Fenerbahçe ve Galatasaray kafileleri derbinin oynanacağı Ülker Stadyumu'na doğru harekete geçti

Düz dünyacı Hughes, kendini atmosfere fırlatmaya çalışırken metrelerce yüksekten yere çakıldı; hayatını kaybetti

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Türkiye ile Rusya “istemeden” de olsa hızla tehlikeli bir krize...

Pervin Buldan: Özeleştiri veriyorum; Karadenizlinin sorununu Kürtlere, Kürtlerin sorununu Egeliye...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Cinsellik temalı sohbet videosu 3 milyon kez izlenen influencer Cansu...

Pervin Buldan: Özeleştiri veriyorum; Karadenizlinin sorununu Kürtlere, Kürtlerin sorununu Egeliye...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Milli Eğitim Bakanı Selçuk açıkladı: Başarısız öğrenci sınıf tekrarlayacak...

O Ses Türkiye'de Kürtçe ninni söyleyen Kasaç: Kürtçe isteğim hep...

Libya'da şehit düşen albay, sessiz sedasız toprağa mı verildi?...

İran'da 5.9 büyüklüğünde deprem: Van'da 4'ü çocuk 9 kişi hayatını...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Türkiye ile Rusya “istemeden” de olsa hızla tehlikeli bir krize...

Pervin Buldan: Özeleştiri veriyorum; Karadenizlinin sorununu Kürtlere, Kürtlerin sorununu Egeliye...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Cinsellik temalı sohbet videosu 3 milyon kez izlenen influencer Cansu...

Pervin Buldan: Özeleştiri veriyorum; Karadenizlinin sorununu Kürtlere, Kürtlerin sorununu Egeliye...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24