Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkma anının görüntüleri ortaya çıktı

08 Ocak 2020 12:05
Sabiha Gökçen Havalimanı’nda dün sabah saatlerinde iniş sırasında pistten çıkan uçağın görüntüleri ortaya çıktı.
Dün, Pegasus Havayolları'nın Şarika - Sabiha Gökçen Havalimanı seferini yapan Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı iniş sırasında kayarak pistten çıkmıştı. Saat 09.05'te toprak alanda duran uçağın yolcuları slide olarak adlandırılan şişme kaydırak yardımı ile tahliye edilmiş, olay sırasında yaralanan olmamıştı.
Yaşanan aksaklığın ardından Sabiha Gökçen Havalimanı'nda önce 20.00, sonra 22.00 olarak duyurulan ilk uçuş saati bu sabah 06.00'ya ertelenmiş, havalimanında yoğunluk yaşanmıştı.
Pervin Buldan: Özeleştiri veriyorum; Karadenizlinin sorununu Kürtlere, Kürtlerin sorununu Egeliye...
Pervin Buldan: Özeleştiri veriyorum; Karadenizlinin sorununu Kürtlere, Kürtlerin sorununu Egeliye...
© Tüm hakları saklıdır.