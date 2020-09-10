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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda kuruyemiş paketlerine gizlenen 3 kilogram kokain ele geçirildi

10 Eylül 2020 13:03

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanında gerçekleştirilen operasyonda, yabancı uyruklu bir kadının valizinde 3 kilogram kokain ele geçirildi.

Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünce uluslararası kaynaklardan edinilen ve “İstanbul’a bir kurye ile havayolu kullanılarak uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı” bilgisi üzerine Ankara’da titiz bir çalışma yürütüldü. Bakanlık kullanımındaki bilgi sistemleri üzerinden İstanbul’a gelecek uçaklar risk analizine tabi tutuldu. Yapılan çalışma neticesinde şüpheli yolcu belirlenerek, konuya ilişkin edinilen bilgiler İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ile paylaşıldı.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanında şüpheli yolcuyu taşıyan uçağın alana inişi ile birlikte Gümrük Muhafaza ekipleri harekete geçti. Uçakta bulunan yolcu valizleri x-ray cihazından geçirilerek narkotik dedektör köpekler ile de kontrol edildi. Söz konusu bagajda olağan dışı yoğunluğa rastlanması ve dedektör köpeklerin de bagaja tepki vermesi üzerine, açılarak aranan bagajda karışık kuruyemiş paketleri içerisinde sıkıştırılarak küçük parçalara bölünen madde tespit edildi. İlk görüşte paketlerin içerisindeki kuruyemişten ayrılması neredeyse imkansız olan maddelerden alınan numunenin uyuşturucu test cihazı ile yapılan analizinde kokain cinsi uyuşturucu olduğu belirlendi. Yabancı uyruklu kadın kuryenin bagajında Gümrük Muhafaza ekiplerinin dikkatli ve özenli çalışması neticesinde ele geçirilen toplam 3 kilogram ağırlığındaki kokainin piyasa değerinin yaklaşık 1,2 milyon lira olduğu saptandı.

Kokain cinsi uyuşturucuya el konulurken valizin sahibi kadın yolcu gözaltına alındı. Konuya ilişkin yürütülen soruşturmaya devam ediliyor.

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