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Sabiha Gökçen'deki kazadan 24 saat önce Bakan Turhan açıklama yapmıştı: Pist yorgun

05 Şubat 2020 22:36

Sabiha Gökçen'de meydana gelen kaza sonrasında Ulaştırma Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın dün yaptığı açıklama akıllara geldi. Turhan, Sabiha Gökçen'le ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, "İstanbul'un trafiği de giderek artıyor ancak Sabiha Gökçen'de bir pistimiz var. Bu pistimiz çok yoruldu. Uçuşların olmadığı saatlerde gece hemen hemen her gece piste bakım yapılıyor" ifadelerini kullanmıştı.

Sabiha Gökçen Havalimanı’na inmeye çalışan 177 yolculu İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayolarına ait uçak pistten çıktı. Uçağın ağır hasar aldığı kazada yaralananlar hastaneye kaldırıldı.

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Turhan Sabiha Gökçen'deki pistle ilgili şunları söylemişti: 

"Sabiha Gökçen’deki pist imalatımız devam ediyor. Bu yılın sonunda hizmete açmayı planlıyoruz. Sabiha Gökçen’in trafiği de arttı.

İstanbul’un trafiği de giderek artıyor ancak Sabiha Gökçen’de bir pistimiz var. Bu pistimiz çok yoruldu. Uçuşların olmadığı saatlerde gece hemen hemen her gece piste bakım yapılıyor.

İstanbul Havalimanımıza frekans tahsisi istekleri olduğu gibi, buraya da uçuş talepleri var ancak biz bunu yeni pistin yapılmasına kadar şimdilik durduruyoruz.

Eski pisti de bakıma alacağız. Onun için şu anda buraya yeni frekans vermeyi durdurduk."

Bakan Turhan’ın ‘yorgun’ dediği pistin, yaşanan bu son kazadaki pist olup olmadığıysa henüz netlik kazanmadı.

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