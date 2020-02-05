Sabiha Gökçen'deki kazada yaralanan yolcudan tepki: Kaza olalı 1 saat oldu, otobüsle götürüyorlar, rezillik bu!

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda meydana gelen uçak kazasından yaralı olarak kurtulan bir yolcu kazadan 1 saat sonra yaptığı paylaşımla ''Bir saat oldu, otobüsle götürüyorlar, rezillik bu'' dedi.

"Çok kötüyüz" diyen yolcu kazadan bir sonra gerekli müdahalenin yapılmadığı gerekçesiyle duruma tepki gösterdi.

İzmir-İstanbul seferini yapan PC2193 sefer sayılı TC IZK kuyruk tescili, Açelya isimli Boeing B737 800 tipi, Pegasus Havayolları'na ait yolcu uçağı 17.05'te İzmir Adnan Menderes Havalimanı'ndan kalktı. Saat 18.18'de Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptı. İniş sırasında uçak, piste tutunamayarak toprak zemine kaydı. Pistten çıkan uçak 3 parçaya ayrıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bir vatandaşın hayatını kaybettiğini açıklarken, 157 kişinin de yaralandığını açıkladı.

TIKLAYIN | Sabiha Gökçen'de yolcu uçağı inişte parçalandı; bir kişi öldü, 157 kişi yaralandı