Gazeteci Şaban Sevinç: Kılıçdaroğlu, Akşener'in 'İmamoğlu'nu cumhurbaşkanı adayı yapalım' teklifinin önünü kesiyor

Gazeteci Şaban Sevinç, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olmak istediğini, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 'İmamoğlu'nu aday yapalım' teklifinin önünü kesmek için de şimdiden İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı aday yapmayacaklarını söylediğini dile getirdi.

HaberTürk TV'de cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin yapılan tartışmalara ilişkin konuşan gazeteci Sevinç, Kılıdaroğlu'nun İmamoğlu ve Yavaş'ı aday göstermeyeceklerine ilişkin açıklamasının Akşener'den gelecek olası bir teklifin önünü kesmek için yapıldığını savundu.