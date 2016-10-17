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Sabahattin Ali'nin 'Kürk Mantolu Madonna'sını Madonna sandılar!

17 Ekim 2016 14:43

TV8'de yayınlanan "Aramızda kalmasın" programında "Kürk Mantolu Madonna" romanına dair trajikomik bir diyalog yaşandı. Programın sunucularından Jess Molho, Beren Saat'in romanın baş karakteri Maria Puder'i canlandıracağı bir dizi projesinden bahsederken, Funda Özkalyoncuoğlu, "Kitaplar filme uyarlanınca ben sevmiyorum... Ama burada Madonna'nın hayatı da enteresan olabilir bizim için. Yani aşkları, ilişkileri filan" dedi. Bu sırada Jess Molho araya girerek kitabın 1943 yılında basıldığını hatırlattı. Kürk Mantolu Madonna'yı Şarkıcı Madonna zanneden Özkalyoncuoğlu ise şaşırarak "A a Madonna var mıydı o yıllarda" diye sordu. Söz konusu görüntüler sosyal medyada @nabiimyanii'nin paylaşımıyla yaygınlaştı.

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Funda ÖzkalyoncuoğluSabahattin AliKürk Mantolu MadonnaTV8Aramızda KalmasınJess MolhoBeren Saat

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