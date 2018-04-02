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Sabahattin Ali 70 yıldır yok: Geleceksen bir gün düşüp ardıma, kula değil yüreğine sor beni

02 Nisan 2018 14:12

Türkiye'de edebiyatın büyük isimlerinden olan Sabahattin Ali, Milli Emniyet'te çalıştığını itiraf eden ordudan atılma astsubay Ali Ertekin tarafından öldürüleli 70 yıl oldu. 2 Nisan 1948'te henüz 41 yaşındayken hayata gözlerini yuman Ali, erken cumhuriyet dönemin edebiyatçılarındandı. Gazeteciliğinin yanı sıra şiir, öykü, oyun ve roman alanlarında edebi eserler üretti. 78 kuşağı onu “Aldırma Gönül”, “Leylim Ley” adlı şarkılarında kullanılan şiirleriyle tanır, çoğu popüler şarkıların şiirleri ona aittir.

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sabahattin aliölüm yıldönümü

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