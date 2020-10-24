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Saatte 532 kilometre hıza ulaştı; 'Dünyanın en hızlı otomobili' unvanını aldı

Firma, 2007 yılında da Ultimate Aero modeliyle 412.22 km/s hızla rekoru kırmıştı

24 Ekim 2020 12:57

Amerikalı butik süper spor otomobil üreticisi  SSC (Shelby SuperCars), Tuatara modeliyle, trafiğe kapalı yolda yapılan testlerle seri üretimde olan 'Dünyanın en hızlı otomobili' unvanını aldı.

İngiliz pilot Oliver Webb tarafından kullanılan araç tamamen üretime hazır bir model.  İki yönlü yapılan testte ortalama 508.72 km/s hızla unvanı aldı. 

SSC Tuatara'nın bu testlerden birinde 484.53 km/sa hıza, diğerinde ise 532.93 km/sa hıza ulaştığı kaydedildi.

Shelby SuperCars 2007 yılında da Ultimate Aero modeliyle 412.22 km/s hızla rekoru kırmıştı.

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