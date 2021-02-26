Saadet'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan ve parti liderlerine 'Erbakan' daveti

Saadet Partisi, Milli Görüş'ün lideri Necmettin Erbakan'ın vefatının 10. yılında, Necmettin Erbakan'ı Anma ve Anlama Programı'na Cumhurbaşkanı Erdoğan ve siyasi parti liderlerini davet etti.

Partiden yapılan açıklamada "Vefatının 10. yılında 54. Hükümetin Başbakanı ve Saadet Partisi Merhum Genel Başkanı Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ı Anma ve Anlama Programı'nın konseptini 'Yaşanabilir Türkiye' olarak belirledik. 27 Şubat Cumartesi Günü saat 19.30'da başlayacak olan program, pandemi koşullarının gözetilmesi sebebiyle kısıtlı sayıda konuğun katılımıyla gerçekleştireceğiz. Partimiz, tüm dünya ortak yayınıyla 'Saadet Partisi TV' Youtube kanalından da canlı olarak yayınlayacağı programa Cumhurbaşkanı başta olmak üzere tüm siyasi parti liderlerini davet etti" ifadelerine yer verildi.