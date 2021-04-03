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Saadet Partisi, yeni kampanyasını paylaştığı video ile duyurdu: "Seçim değil geçim"

03 Nisan 2021 11:47

Saadet Partisi sosyal medya hesaplarından paylaştığı videoyla son günlerde sıklıkla gündeme gelen seçim ittifakları konusuna da göndermede bulunarak 'Geçim İttifakı' kampanyasını duyurdu. 

Dün yapılan  paylaşımda televizyon programlarında Saadet Partisi’nin hangi ittifakta yer alacağına dair konuşmaların geçtiği seçim ittifakı tartışmaları görüntülerine yer verilirken aynı zamanda bugün saat 11.00'de yapılan Saadet Partisi İl Başkanları ve İl Müfettişleri Toplantısı'na işaret edilmişti.

Temel Karamollaoğlu: Derdimiz; seçim değil geçim

Partisinin “İl Başkanları ve Müfettişleri” toplantısında konuşan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu; “Milletimizin tenceresi kaynamıyorken derdimiz; seçim değil geçim!” diyerek yürütecekleri kampanyaya dair açıklamalarda bulundu.

“İttifakların tartışıldığı, konuşulduğu bu ortamda, iktidar seçim hesapları yaparken insanımız geçim mücadelesi vermekte.” diyen Karamollaoğlu; vatandaşların yaşadığı geçim sıkıntısını, siyasetin ve ülkenin gündemine taşımak adına “Geçim İttifakı” kampanyasını başlattığını kamuoyuyla paylaştı.


Kampanya’ya gecimittifaki.com adresi üzerinden herkes katılabilecek.

Saadet PartisiTemel KaramollaoğluSeçim değil geçimGeçim İttifakıyeni kampanya

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