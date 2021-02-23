Saadet Partisi'nden 'Vergini Bil' videosu: Türkiye'nin ilk mantık gerektirmeyen bilgi yarışması

Saadet Partisi, Vergi Haftası dolayısıyla vergilerin fazla ve adil olmadığına dikkat çeken bir video paylaştı.

Bilgi yarışması formatında hazırlanan reklamda Türkiye'de vergilerin giderek çeşitlendiği, adil olarak alınmadığı ve artık vatandaş tarafından ödenmesinin ve bilinmesinin güç bir hale geldiği vurgulandı. Y

Yayınlanan video, izleyenleri verginibil.com adlı siteye yönlendiriyor. Siteye girenler burada vergilerle alakalı 10 soruyu çözerek çıkan sonucu sosyal medya hesaplarından paylaşıyor.